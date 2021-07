Tokyo: Dean due volte il Covid e poi l'oro, 'pazzesco'

TOKYO, 27 LUG - "Sono stato positivo al Covid due volte in 12 mesi, una cosa inaudita. In tutti quei giorni chiuso in casa, un medaglia mi sembrava lontana un milione di miglia". Tom Dean ha appena vinto l'oro dei 200 stile libero a Tokyo 2020, e racconta la sua storia incredibile. "Per mesi non mi sono potuto allenare, e ora mi sembra tutto incredibile", ha aggiunto il ventunenne nuotatore che ha preceduto il connazionale Duncan Scott, per una doppietta che alla Gran Bretagna mancava dal 1908 (ANSA).