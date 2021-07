Tokyo: finale Surf è brasiliano contro giapponese

TOKY0, 27 LUG - Niente derby brasiliano nella prima finale olimpica del Surf nella storia dei Giochi. Infatti nelle semifinali di oggi mentre Italo Ferreira ha rispettato il pronostico superando l'australiano Owen Wright (13.17 contro 12.47), Gabriel Medina è stato battuto dal surfista di casa, il giapponese Kanoa Igarashi, cresciuto a due passi dalla spiaggia dove si stanno svolgendo le gare. Nelle acque di oggi particolarmente 'mosse' a causa delle condizioni meteo, Medina era in testa fino ai minuti finali della sua 'heat' poi però Igarashi lo ha superato con uno spettacolare salto aereo che gli ha dato la vittoria (16.76 contro 12.47). Le finali del Surf, uomini e donne, sono in programma in giornata. (ANSA).