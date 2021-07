Tokyo: spada donne a squadre, Italia in semifinale

TOKYO, 27 LUG - A Tokyo 2020 l'Italia è in semifinale nella prova a squadre di spada femminile. Nei quarti di finale, le azzurre - Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria (riserva Alberta Santuccio) - hanno sconfitto la Russia per 33-31. In semifinale, alle ore 13.40 giapponesi (le 6.40 italiane) l'Italia affronterà l'Estonia. (ANSA).