Tokyo: nei 100 rana battuta la King, Carraro settima

TOKYO, 27 LUG - All'Olimpiade di Tokyo 2020 un'altra sorpresa è arrivata dalle finali di nuoto: la grande favorita Lilly King è arrivata terza nei 100 rana, gara vinta dall'altra statunitense Jacoby. Argento alla nuotatrice del Sudafrica Schoenmaker. L'italiana Martina Carraro ha chiuso al settimo posto con il tempo di 1'06''19. "Sapevo che salire sul podio in una gara di così alto livello sarebbe stato molto difficile ma - ha detto ai microfoni della Rai - sono molto contenta di aver nuotato questa finale. Me la sono goduta, e sono molto soddisfatta. E poi il rinvio di un anno per il Covid ha cambiato tante cose, le più giovani si sono fatte avanti, ma se Tokyo 2020 ci fosse stato l'anno scorso probabilmente non sarebbero arrivate in finale". (ANSA).