++ Tokyo: Fede in lacrime, "questo era il mio vero obiettivo" ++

TOKYO, 27 LUG - "Non era l'obiettivo minimo, questo era il mio vero obiettivo per questa Olimpiade": così, in lacrime, Federica Pellegrini ai microfoni della Rai dopo aver conquistato la qualificazione alla quinta finale olimpica dei 200 stile libero. "Era - ha aggiunto - un obiettivo difficile perché il livello si è alzato molto. Ringrazio il mio meraviglioso staff che mi ha seguito in questi due anni. Era sicuramente questo - ha ripetuto più volte - l'obiettivo di questa Olimpiade" (ANSA).