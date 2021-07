Tokyo: arriva Duplantis, oro e record sarebbe leggenda

TOKYO, 27 LUG - A 21 anni è gia' una stella dell'atletica mondiale, e dopo aver battuto il mitico record mondiale di Bubka nell'asta, il 6.14 che durava dal '94, Armand Duplantis sbarca alle Olimpiadi. "Non ho nulla di cui preoccuparmi - ha detto lo svedese prima di imbarcarsi per Tokyo - Sono nella forma ideale, e il mio obiettivo non e' un nuovo record del mondo; sono pronto per andare a fare quel che voglio fare", ovvero vincere l'oro. "Mi spiace non ci sia pubblico, gareggiare con uno stadio pieno sarebbe stato piu' emozionante - ha proseguito Duplantis - ma tutto l'anno passato mi sono allenato e ho gareggiato senza folla, quindi in un certo senso mi sono abituato: non sara' una novita' ne' per me ne' per gli altri atleti. E in ogni caso non posso farci nulla". Duplantis, nato negli Stati Uniti da padre americano - Greg, astista col personale di 5.80 e ora suo allenatore - e da madre svedese - l'eptatleta Helena, si divide tra Svezia e Louisiana ed e' stato vaccinato al Covid negli States, dove si allena. "Vincere è davvero l'unico obiettivo - ha detto - In un mondo da sogno mi piacerebbe andare a battere il record del mondo e fare qualcosa di molto leggendario ai Giochi. Ma sono le mie prime Olimpiadi, corono gia' cosi' un sogno di infanzia, e vincere e' veramente l'unica cosa che ho in mente". Duplantis affronta la dura concorrenza dell'americano Sam Kendricks, due volte campione del mondo in carica e medaglia di bronzo a Rio, e del francese Renaud Lavillenie, medaglia d'oro olimpica del 2012 che ha vinto l'argento quattro anni dopo. "Da bambino ero un suo grande fan - ha ammesso Duplantis - Ho imparato da lui, e ora lo sfido: è bello, per un ragazzo come me. E dire che Lavillenie e' passato da idolo a rivale, ed ora e' un amico. Direi che Renaud mi ha fatto da mentore, un fratello maggiore". E di solito i piu' piccoli hanno ambizioni di sorpasso (ANSA).