Tokyo: pioggia e tifone in arrivo,Bermuda storico oro

TOKYO, 27 LUG - Sotto una pioggia battente, e con la tempesta tropicale che si avvicina,Flora Duffy ha vinto il primo oro olimpico in assoluto per Bermuda. E' quello del triathlon donne, costretto ad anticipare alle 6.15 la partenza causa allerta meteo. La prova si e' svolta in alternanza di diluvi e di tregue, e in particolare la prova di ciclismo ha messo a dura prova la resistenza delle atlete in gara. Duffy ha preso il suo vantaggio nella prova di corsa, e ha preceduto nella classifica finale la britannica Georgia Taylor-Brown e l'americana Katie Zaferes, vincendo il primo oro assoluto del suo Paese. Bermuda finora aveva conquistato solo un bronzo, con Clarence Hill, nel pugilato, a Montreal '76. Per l'Italia, la gara si chiude col settimo posto di Alice Betto e il ventesimo di Verena Steinhauser (ANSA).