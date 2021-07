Tokyo: senza mascherina sul podio, e Cio allarga le maglie

TOKYO, 27 LUG - Esultate pure, ragazzi. E mordete la medaglia appena vinta a favor di fotografi. Al quarto giorno di Olimpiade, e nonostante i casi di Covid che lentamente continuano a crescere nella famiglia olimpicia, il Cio allarga le maglie delle restrizioni per gli atleti, almeno quelli che vanno a medaglia. Il gesto di diversi vincitori, che in contrasto con la regole che imponeva la mascherina anche alla cerimonia di premiazione e addirittura di non baciare la medaglia hanno posato a visto scoperto, il comitato olimpico internazionale ha annunciato il piccolo cambio."Il protocollo della cerimonia di vittoria è stato adattato per consentire agli atleti di avere un'immagine per i media che catturi i loro volti e le loro emozioni durante un momento unico della loro carriera sportiva", ha affermato il Cio. La terza giornata era partita con un'esortazione agli atleti a rispettare le regole, "non un consiglio ma un obbligo", aveva specificato ai media giapponesi Mark Adams, portavoce Cio. Ma i festeggiamenti sono proseguiti, e il cambiamento e' stato inevitabile. Ai medagliati e' consentita una finestra fotografica di 30 secondi dopo che è stato suonato l'inno nazionale della medaglia d'oro, rimanendo sul podio senza mascherina. "In nessun momento di questo tempo - ha aggiunto il Cio - gli atleti possono unirsi l'un l'altro sulla piattaforma della medaglia d'oro", precisa una nota Cio, aggiungendo che la foto 'insieme' richiede di nuovo l'uso della mascherina (ANSA).