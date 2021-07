Calcio: Samp, doppietta di Quagliarella col Piacenza

GENOVA, 26 LUG - E' una Sampdoria ancora rimaneggiata ma nel terzo test stagionale col Piacenza la squadra di D'Aversa conferma la crescita: finisce 2-0 per i blucerchiati con Quagliarella autentico mattatore con la doppietta siglata nel primo tempo (31' e 41'). Conferma per il 4-2-3-1 e buone risposte in particolare dalla difesa per la prima volta impegnata da avversario di livello, col Piacenza che milita in Lega Pro. Già in condizione anche l'esterno sinistro difensivo Augello, puntuale in fase di copertura ma anche bravo in fase offensiva. E conferma per Thorsby, motore del centrocampo ligure. Quagliarella si sta confermando leader assoluto, ma anche tra più brillanti in questo ritiro a Ponte di Legno. Nella ripresa anche due legni colpiti nel finale di partita con Caprari e La Gumina. (ANSA).