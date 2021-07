Calcio: Lukaku, Inzaghi? Insieme per proseguire percorso

MILANO, 26 LUG - "Abbiamo parlato tanto il giorno in cui la società ha annunciato che sarebbe diventato il nuovo allenatore, abbiamo parlato anche quando ero all'Europeo. Anche mio fratello mi ha detto molte cose su di lui, è un bravo allenatore, penso che aiuterà la squadra a fare grandi cose. Speriamo di lavorare tutti insieme per continuare il percorso che abbiamo iniziato": sono le parole dell'attaccante nerazzurro Romelu Lukaku a Inter Tv riguardo a Simone Inzaghi che in passato ha allenato anche suo fratello Jordan. "Sono veramente contento di essere tornato, speriamo - aggiunge - di continuare il percorso che abbiamo iniziato, di continuare a vincere. Noi giocatori lavoreremo forte per realizzare i vostri sogni". (ANSA).