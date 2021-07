Tokyo: Basket; è super Doncic, ne fa 48 all'Argentina

TOKYO, 26 LUG - Un Luka Doncic stratosferico ha trascinato la Slovenia al successo sull'Argentina per 118-100 in una partita del gruppo C del torneo di basket dell'Olimpiade di Tokyo. Il fuoriclasse dei Dallas Mavericks è andato in doppia con 48 punti e 11 rimbalzi. Notevole anche la percentuale nel tiro da fuori (da due), con 12/15. E intanto i media giapponesi parlano già del 22enne Doncic come del 'Jordan bianco'. (ANSA).