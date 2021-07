Tokyo: Surf avanti nonostante allerta tifone,bene brasiliani

TOKYO, 26 LUG - Il programma del Surf dell'Olimpiade di Tokyo va avanti nonostante l'allerta per il possibile passaggio di un tifone. "Il mare oggi è bello difficile", ha detto il brasiliano Italo Ferreira, uno dei favoriti per la medaglia d'oro, che poi ha vinto il proprio ottavo di finale contro il neozelandese Billy Stairmand. Molto bene anche il suo connazionale Gabriel Medina, un autentico idolo in patria e grande amico di Neymar, che ha battuto l'australiano Julian Wilson. Fuori il due volte campione del mondo John John Florence, hawaiano che ha perso il derby statunitense contro il californiano Kolohe Andino. Avanza ai quarti anche il tahitiano Michel Bourez, che qui gareggia per la Francia e ha battuto il marocchino Ramzi Boukhiam. (ANSA).