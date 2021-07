Tokyo: Skeet; terzo oro olimpico per americano Hancock

TOKYO, 26 LUG - Il fuoriclasse statunitense Vincent Hancock, 32enne 'figlio d'arte', ha vinto il suo terzo olimpico dello Skeet, imponendosi nella gara di Tokyo 2020, in cui l'azzurro Tammaro Cassandro si è piazzato sesto. Hancock aveva già vinto l'oro a Pechino 2008 e a Londra 2012. Medaglia d'argento per il danese Jesper Hansen, bronzo storico per il kuwaitiano Abdullah Al-Rashidi, 57enne alla settima partecipazione ai Giochi, bronzo anche a Rio (quando gareggiò indossando la maglia dell'Arsenal) e tre volte campione del mondo negli anni '90. (ANSA).