Juve: Ronaldo alla Continassa, test fisici e allenamento

TORINO, 26 LUG - Primo giorno alla Continassa per Cristiano Ronaldo, che ieri pomeriggio è rientrato a Torino dopo le vacanze prolungate per le fatiche degli Europei. Il portoghese ha varcato di buonora, qualche minuto dopo le 8.30, i cancelli del quartier generale della Juventus per sottoporsi ai test fisici e poi unirsi al resto del gruppo. Possibile anche un faccia a faccia con il tecnico Massimiliano Allegri, per chiarirsi una volta per tutte sulle intenzioni del giocatore e sulle esigenze del tecnico, così da affrontare la stagione nel modo migliore. (ANSA).