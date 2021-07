Tokyo: tennis, Sonego eliminato al secondo turno

TOKYO, 26 LUG - Sconfitto al secondo turno dal georgiano Nikolosz Basilashvili (numero 41 al mondo), a Tokyo 2020 Lorenzo Sonego è stato eliminato dal torneo olimpico di tennis maschile. Il torinese (testa di serie numero 13 e 26 al mondo) ha perso per 6-4 3-6 6-4. Così l'unico italiano rimasto in corsa per le medaglie è Fabio Fognini, che ha conquistato la qualificazione agli ottavi superando il bielorusso Gerasimov. (ANSA).