Tokyo: Garozzo ai quarti fioretto, fuori Foconi e Cassarà

TOKYO, 26 LUG - Daniele Garozzo (medaglia d'oro a Rio 2016) è l'unico italiano ai quarti di finale della prova di fioretto maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Negli ottavi sono stati eliminati a sorpresa Alessio Foconi, numero 2 del seeding, superato 15-3 da Cheung (Hong Kong) e Andrea Cassarà, sconfitto 15-13 dall'egiziano Hamza. Nel suo ottavo di finale Garozzo, invece, ha battuto il giapponese Matsuyama 15-14. Tutte già eliminate le azzurre in gara nella prova di sciabola. L'unica rimasta in corsa agli ottavi di finale, Irene Vecchi, ha perso con la russa Velikaya per 15-12. (ANSA).