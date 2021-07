Tokyo:Blummenfelt vince oro Triathlon, poi malore e vomito

TOKYO, 26 LUG - Attimi di paura sul traguardo della prova di Triathlon maschile dell'Olimpiade di Tokyo. Il vincitore, il norvegese Kristian Blummenfelt, 'distrutto' dalla fatica e dal caldo umido, si è sentito male subito dopo aver tagliato il traguardo tenendo in mano lo striscione dell'arrivo con i cinque cerchi olimpici. E' finito a terra e ha cominciato a vomitare, e in suo soccorso sono sono andati un giudice di gara e alcuni altri atleti, come il neozelandese Wilde, che nel frattempo avevano tagliato il traguardo. Blummenfelt è stato poi collocato su una sedia a rotelle, e portato via. Poi si è ripreso. "Vengo da un posto, Bergen in Norvegia - ha poi detto -, dove di solito piove per due terzi dell'anno e la temperatura media è di 10 gradi. Mi sono preparato, per anni, al caldo che avrei potuto trovare a Tokyo ma non pensavo che fosse così. Comunque ora sto bene e ringrazio il mio team". L'argento del Triathlon è andato al britannico Alex Yee, il bronzo al neozelandese Hayden Wilde. (ANSA).