Tokyo: Tiro a volo; Bacosi in finale nello Skeet donne

TOKYO, 26 LUG - L'azzurra Diana Bacosi si è qualificata per la finale dello Skeet (specialità olimpica del tiro a volo) donne di Tokyo 2020, con il secondo miglior punteggio delle eliminatorie, 123/125. La Bacosi è campionessa olimpica in carica, avendo vinto l'oro a Rio 2016. Oggi meglio di lei ha fatto solo la cinese Meng Wei, con 124, terza l'americana Amber English con 121. Eliminata l'altra azzurra Chiara Cainero, 20/a con 114/125. In finale, il cui inizio è previsto per le 14.50 ora di Tokyo (7.50 in Italia), le finaliste ripartiranno da zero. (ANSA).