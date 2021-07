Tokyo: Skateboard; Asia Lanzi eliminata

TOKYO, 26 LUG - L'azzurra Asia Lanzi, unica azzurra nello skateboard femminile dell'Olimpiade di Tokyo, non ce l'ha fatta a entrare nella finale dello Street donne. Si è infatti piazzata al 14/o posto nelle eliminatorie che qualificavano alla finale le prime otto. La Lanzi ha messo insieme un punteggio di 6,13. Oltre all'azzurra, fuori dalla finale la numero uno del ranking mondiale, la brasiliana Pamela Rosa, solo decima dietro a un'altra 'vittima' illustre, l'altra brasiliana Leticia Bufoni, ex fidanzata di Neymar che ha chiuso al nono posto. Ai primi due posti due specialiste di casa, le giapponesi Funa Nakayama (15,77) e Momiji Nishiya (15,40), terza la tredicenne brasiliana Rayssa Leal, detta 'Fatina', n.2 del ranking mondiale prima dei Giochi, la più giovane atleta nella storia del suo paese ad aver preso parte a un'edizione dei Giochi. In finale anche l'olandese Ross Zwetsloot, l'altra giapponese Aori Nishimura, la cinese Wenhui Zeng, la filippina Margielyn Didal e l'americana Alexis Sablone. (ANSA).