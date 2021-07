Tokyo: nuoto, Ceccon conquista la finale dei 100 dorso

TOKYO, 26 LUG - Un altro importante risultato per il nuoto italiano a Tokyo 2020: Thomas Ceccon ha conquistato la qualificazione alla finale olimpica dei 100 dorso. L'azzurro ha chiuso la sua semifinale al terzo posto, con il tempo di 52"78, quarto tempo di ingresso in finale. Poco prima Martina Carraro aveva staccato il pass per la finale dei 100 femminili e soprattutto nei 100 rana maschili Nicolò Martinenghi aveva vinto la medaglia di bronzo (la sesta per l'Italia a Tokyo 2020). (ANSA).