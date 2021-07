Roma, Dzeko: "Mercato? Stanco di sentir parlare di me"

ROMA, 25 LUG - "Sono stanco di parlare di Dzeko, io penso solo alla Roma e nient'altro". Così Edin Dzeko, parlando ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria (5-2) in amichevole contro il Debrecen a Frosinone. Il centravanti ha respinto qualsiasi voce di mercato circa un suo possibile trasferimento in un altro club. Sul ritorno di una parte del pubblico sugli spalti, il bosniaco ha aggiunto: "Sono emozioni che non provavamo da un po', ci fa davvero un bell'effetto e speriamo di vivere una stagione positiva anche con i tifosi allo stadio". La Roma proseguirà la preparazione estiva in Portogallo."Siamo appena all'inizio, per adesso sta andando tutto bene. Ci stiamo preparando: le gambe sono ancora un po' pesanti, ma sono tutti contenti e l'allenatore ci dice di fare il 100%. Poi, dopo le partite e gli allenamenti si può anche scherzare", ha concluso Dzeko. (ANSA).