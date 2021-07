Sconfitta Real per Ancelotti, i Rangers vincono 2-1

ROMA, 25 LUG - Sconfitta all'esordio nella nuova esperienza sulla panchina del Real Madrid per Carlo Ancelotti. Nella prima amichevole stagionale, i 'blancos' sono stati battuti di misura (2-1) dai Rangers, in un match disputato sul terreno dell'Ibrox Stadium di Glasgow. Gli scozzesi hanno ribaltato il gol a freddo di Rodrygo, andando a segno con Sakala e Itten, ma soprattutto approfittando della superiorità numerica maturata dopo l'espulsione di Nacho, mandato negli spogliatoi per somma di ammonizioni. Il Real Madrid era in formazione largamente rimaneggiata, per via delle assenze dei calciatori che hanno partecipato con le rispettive Nazionali all'Europeo e alla Copa America. (ANSA).