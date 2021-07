Calcio: Germania; Lewandowski votato giocatore dell'anno

ROMA, 25 LUG - L'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski è stato votato calciatore dell'anno in Germania. E' la seconda vittoria consecutiva per il 32enne polacco nel riconoscimento assegnato dalla rivista Kicker in base ai voti dei giornalisti. Lewandowski, che ha eguagliato il record di 41 reti in Bundesliga che era stato stabilito 49 anni fa da Gerd Mueller, ha ottenuto 356 voti su 563 totali. "Sono consapevole di quanto sia grande questo onore. È motivo di grande orgoglio e gioia per me, perché è raro vincere il titolo di calciatore dell'anno in Germania due volte di seguito", ha detto Lewandowski. Il secondo classificato è stato Thomas Mueller, compagno del polacco al Bayern, mentre il terzo posto è il norvegese Erling Haaland del Borussia Dortmund. Da quando è arrivato al Bayern nel 2014, Lewandowski ha segnato 203 gol in 219 partite. Nel 2020-21, è stato l'artefice della 31/a vittoria in campionato del Bayern, il nono titolo consecutivo della Bundesliga. Lewandowski ha segnato oltre 500 gol per i suoi club e il suo Paese da quando ha iniziato la sua carriera. (ANSA).