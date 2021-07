Tokyo: Volpi "sfinita di testa, medaglia di cartone fa male"

TOKYO, 25 LUG - "Sono arrivata sfinita di testa, ho buttato via un'occasione importante per una medaglia che meritavo. Però questo è lo sport". Sono le parole di Alice Volpi, scoppiata in lacrime dopo aver perso la finale per il bronzo nel fioretto contro la russa Korobeynikova. "Ho tirato con il freno a mano mi hanno detto, questa medaglia di cartone è ancora peggio, sapevo quanto era importante mi avrebbe fatto sorridere la medaglia di bronzo". Risaliva a Seul 1988 l'ultima volta che l'Italia non andava sul podio nel fioretto femminile. "Vuol dire che una nazionale come la Russia è cresciuta tanto, stiamo facendo fatica, eravamo abituati bene". (ANSA).