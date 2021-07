Tokyo: tennis donne; Barty subito fuori, 'troppi errori'

TOKYO, 25 LUG - Prima grande sorpresa nel torneo olimpico all'Ariake Tennis Park di Tokyo. Ashleigh Barty, numero 1 del mondo, esce al primo turno. L'australiana, campionessa di Wimbledon, aveva vinto più partite di tutte nel circuito prima di questo appuntamento. Ma ha concluso il suo torneo olimpico con una sconfitta netta, 6-4 6-3, contro la spagnola Sara Sorribes Tormo che sta vivendo la stagione migliore della sua carriera. "Sono molto delusa, ho commesso troppi errori" ha commentato Barty che ha chiuso con ben 55 errori gratuiti. Per una medaglia, non le resta che concentrarsi sul torneo di doppio con Storm Sanders. "E' incredibile, non riesco a crederci" ha detto invece la 24enne, numero 48 del ranking Wta, che a marzo ha vinto il suo primo titolo nel circuito, a Guadalajara, prima di centrare i quarti a Miami. Al prossimo turno, Sorribes Tormo incontrerà la francese Fiona Ferro. (ANSA).