Parigi 2024: Macron, 'cerimonia inaugurale sulla Senna'

TOKYO, 25 LUG - La cerimonia d'apertura di Parigi 2024, le prossime Olimpiadi, si svolgerà "sulla Senna", ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in un'intervista a L'Equipe in cui auspica un evento "davvero unico e rivoluzionario". La cerimonia, fissata per i 26 luglio 2024, "si svolgerà su chiatte ancorate nella Senna, utilizzando anche le rive e tutto quello che la Senna offre come quadro urbano". Si tratta, ha aggiunto il presidente, di "un lavoro con la squadra di Tony Estanguet (presidente del Comitato organizzatore dei Giochi del 2024), del Comune di Parigi, delle altre istanze locali, di tutti i servizi dello stato". L'evento, ha insistito Macron, dovrà essere "indimenticabile" e "dare forza visiva, emozione e anche un ritmo molto diverso alla cerimonia" rispetto alla sobrietà vista a Tokyo due giorni fa. "Vogliamo una cerimonia popolare, aperta a tutti - prosegue Macron - unica in termini di esperienza, molto innovatrice e che abbia un senso per i francesi e porti un messaggio al mondo". (ANSA).