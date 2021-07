Tokyo: Cusinato ottava in finale 400 misti

ROMA, 25 LUG - Ottavo posto per Ilaria Cusinato nella finale dei 400 misti donne, a Tokyo 2020. L'oro e' stato vinto dalla giapponese Yui Ohashi in 4'32''08, davanti alle americane Emma Weyant (4'32''76) e Hali Flickinger (4'34''90). Lontana dal podio l'ungherese Katinka Hoszu (4'35''98), primatista del mondo e dominatrice della specialità. Cusinato ha chiuso la sua gara in 4'40''65 (ANSA).