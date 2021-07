Tokyo: Martinenghi in finale con record italiano 100 rana

TOKYO, 25 LUG - Record italiano e qualificazione per la finale olimpica dei 100 rana per Niccolò Martinenghi. Nella mattinata giapponese, l'italiano ha fermato il cronometro sui 58''28, un centesimo in meno rispetto al precedente record, chiudendo la semifinale alle spalle solo dell'olandese Arno Kamminga (58''19) e facendo registrare il terzo tempo assoluto delle semifinali. "Sono molto contento - ha detto Martinenghi ai microfoni della Rai - e ora mi concentro sulla finale". (ANSA).