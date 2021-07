Tokyo: Detti 'occasione sprecata, è stato un anno strano'

TOKYO, 25 LUG - "E' un'occasione sprecata: non lo definirei un flop, ma con il tempo di vittoria si poteva tranquillamente fare": Gabriele Detti non nasconde la delusione dopo il sesto posto nella finale dei 400 stile libero nel quale puntava al podio. "Non cerco scusanti - ha detto parlando a bordovasca a RaiSport - ma questo e' stato un anno davvero strano: tanti stop, le Olimpiadi si fanno, non si fanno...Forse mi ero disabituato alle gare. Ma qualcosa ho sbagliato, ora cercherò di capire e resettare" (ANSA).