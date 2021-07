E' nata la nuova Serie B, Balata "vivaio azzurro"

ROMA, 24 LUG - E' stato varato il calendario della nuova Serie B di calcio, che attende ancora di capire il nome della 20/a squadra partecipante, con il Chievo escluso dal campionato, ma ancora sub-judice. Il campionato 2021/22 inizierà venerdì 20 agosto e chiuderà la regular season il 6 maggio. Questa la prima giornata: Ascoli-X, Benevento-Alessandria, Cittadella-Vicenza, Cremonese-Lecce, Crotone-Como, Frosinone-Parma, Pisa-Spal, Pordenone-Perugia, Reggina-Monza, Ternana-Brescia. "Siamo in una piazza meravigliosa, in un luogo splendido e magico - le parole di Mauro Balata, presidente della Lega Serie B -. Ringrazio il presidente Mattioli, che ha voluto tanto questa manifestazione, e il sindaco Fabbri. Saluto tutte le società che sono qui. In mano ho il pallone della stagione, che da sempre ci fa emozionare e divertire. Questo pallone rappresenta tutti i territori delle nostre città, e sono collegate l'una con l'altra. La Serie B è importante per tutto il sistema del calcio italiano, che è la miglior università del calcio. Noi formiamo giocatori per l'Under 21, per l'U.20. Vorremmo che questo straordinario lavoro fosse maggiormente valorizzato dalle istituzioni sportive". (ANSA).