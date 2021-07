Milan bene anche col Modena, vittoria per 5-0

MILANO, 24 LUG - Manita del Milan nella seconda amichevole estiva della squadra rossonera che vince 5-0 contro il Modena a Milanello, segnando solo nel primo tempo. Un'altra prova convincente della squadra di Pioli, soprattutto per i titolari - in attesa di vederla affrontare avversari di livello internazione nel ricco calendario della European Summer Tour. Contro il Modena il Milan si porta in vantaggio dopo appena 2' con il primo gol di Brahim Diaz con indosso la maglia numero 10. Convincente la prestazione dello spagnolo, fresco di annuncio del prestito biennale dal Real Madrid. Al 5' raddoppio di Leao, ispirato proprio da Brahim Diaz. Il 3-0 porta la firma di Tomori che va in gol di testa. E dopo appena 18' di gioco, poker di Krunic dopo un'azione collettiva. A pochi minuti dalla fine del primo tempo c'è spazio anche per la manita con un gran tiro dalla distanza di Theo Hernandez. Nella ripresa esordio per Ballo-Touré, molti cambi e poche emozioni. (ANSA).