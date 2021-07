Tokyo: tennis; troppo caldo, Medvedev chiede giocare di sera

TOKYO, 24 LUG - Daniil Medvedev ha dovuto battere l'avversario ed il gran caldo nella prima giornata del torneo olimpico di Tokyo. Il n.2 del mondo, dopo aver superato in due set il kazako Alexander Bublik (6-4, 7-6) in un incontro iniziato alle 12 locali e con una temperatura intorno ai 32 gradi, ha suggerito agli organizzatori di posticipare l'inizio delle partite alla sera per limitare gli effetti dell'ondata di afa che investe la capitale. "Penso che, come in Messico, forse le partite dovrebbero iniziare alle 18 perché il caldo diminuisce molto" ha detto il russo. A suo parere queste condizioni meteorologiche sono "tra le peggiori" in cui gli è mai capitato di giocare. Medvedev non sembra però confidare molto sulla possibilità che il suo suggerimento venga accolto: "Sapevamo venendo qui che i match sarebbero iniziati presto e non credo che gli organizzatori cambieranno le cose a metà torneo. Siamo alle Olimpiadi per la medaglia, non per lamentarci dl caldo, ma oggi è stata davvero dura per entrambi". (ANSA).