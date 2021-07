Calcio: Solskjaer resta al Manchester United fino al 2024

ROMA, 24 LUG - Ole Gunnar Solskjaer ha firmato un nuovo contratto triennale con il Manchester United, fino al 2024, con un'opzione per un altro anno, ha annunciato il club inglese. Il tecnico norvegese, ex attaccante del ManU dal 1996 al 2007, 48 anni, è diventato allenatore ad interim dei Red Devils nel dicembre 2018, prima di firmare un contratto triennale nel marzo 2019. "Tutti conoscono i sentimenti che provo per questo club e sono felice di aver firmato questo nuovo contratto", ha commentato Solkjaer. Il Manchester United, terzo in Premier League al termine della stagione 2020/2021 e secondo alla fine della stagione precedente, ha ingaggiato il nazionale inglese Jadon Sancho dal Borussia Dortmund quest'estate pagandolo 85 milioni di euro. L'ultimo titolo nazionale dei Red Devils risale al 2013. (ANSA).