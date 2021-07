Tokyo: rischio Tifone ai Giochi, anticipate gare canottaggio

TOKYO, 24 LUG - I meteorologi giapponesi hanno avvertito che esiste una "media possibilità" che il Tifone tropicale Nepartak, formatosi nel mare delle Filippine, si possa abbattere anche sulla città di Tokyo la prossima settimana, per questo gli organizzatori dei Giochi olimpici hanno iniziato a ragionare, in funzione dell'evolversi del fenomeno atmosferico, alla riprogrammazione di alcuni eventi olimpici. Gli organizzatori dei giochi hanno già spostato gli eventi di canottaggio previsti per lunedì, aggiungendoli al programma di sabato e domenica. (ANSA).