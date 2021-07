Tokyo, ciclismo: Geschke positivo al Covid, niente gara

(ANSA-AFP) - TOKYO, 24 LUG - Il corridore tedesco Simon Geschke è risultato positivo al Covid-19 e dunque non potrà partecipare alla corsa su strada di ciclismo in programma domattina. Lo ha annunciato il Comitato olimpico tedesco. Il DOSB ha riferito che Geschke era stato sottoposto a un test antigenico positivo, che è stato poi confermato da un test PCR. Non potrà presentarsi al via nella gara in linea che si disputerà alle pendici del Monte Fuji. "E' davvero difficile da accettare una cosa così, proprio nell'imminenza della competizione. Ho seguito il più possibile tutte le regole igieniche. Mi sento bene fisicamente, ma emotivamente è una giornata buia per me. Non mi resta che augurare una buona gara ai ragazzi per domani", ha detto Geschke. "Gli altri 12 atleti e tecnici della squadra di ciclismo su strada tedesca, che sono alloggiati nello stesso hotel, hanno tutti effettuato test antigenici negativi", ha affermato il Comitato olimpico tedesco. Inoltre, i membri del team hanno anche superato un test PCR, che è risultato negativo. Maximilian Schachmann e Nikias Arndt potranno quindi schierarsi sabato mattina. Emmanuel Buchmann, che condivide la stanza con Geschke, dovrà invece sottoporsi un secondo test PCR negativo per poter prendere il via. (ANSA-AFP).