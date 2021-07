Gioia Egonu, ho capito la grandezza del mondo dello sport

TOKYO, 24 LUG - "È stata un'emozione incredibile, è una di quelle esperienze che e si vivono una volta sola nella vita. Mi ha fatto capire quanto è grande il mondo dello sport. Ogni giorno ci alleniamo, viviamo, facciamo il nostro ma ci sono anche altre persone che vivono e provano quello che provi tu". Trema di gioia la voce della pallavolista azzurra Paola Egonu, al termine della cerimonia inaugurale di Tokyo 2020 in cui era fra i sei atleti che hanno portato la bandiera olimpica. "Sono emozionatissima, felicissima, ancora grata per essere stata scelta per questo ruolo - ha detto -. Ora testa alle partite, torno a fare il mio lavoro preferito". (ANSA).