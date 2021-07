Empoli: 6 positivi e amichevole annullata

EMPOLI (FIRENZE), 23 LUG - Sei componenti del gruppo squadra dell'Empoli sono risultati positivi ai test anti Covid-19 effettuati. I casi sono stati posti in isolamento come da protocollo vigente, con la società azzurra che ha avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato tutte le procedure previste dalla normativa. Il club spiega che la squadra, dopo aver svolto un allenamento stamane, tornerà in campo nel pomeriggio al Sussidiario. Fino a nuova comunicazione tutte le sedute si svolgeranno a porte chiuse. Inoltre è stata annullata la gara amichevole contro la Cuoiopelli, prevista per domani alle ore 18.00 a Santa Croce sull'Arno. (ANSA).