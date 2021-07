Sancho dal Dortmund allo United,quinquennale per lui

ROMA, 23 LUG - "This is his home. This is where he belongs". E' il messaggio con il quale il Manchester United ha ufficializzato sui social l'ingaggio di Jadon Sancho, attaccante inglese, dal Borussia Dortmund. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale, fino al 30 giugno 2026, mentre l'operazione, secondo i media britannici, sarebbe costata ai Red Devils 73 milioni di sterline, oltre 85 milioni di euro. "Sarò sempre grato al Borussia Dortmund per avermi dato l'opportunità di giocare in prima squadra - le prime parole del giocatore al sito del club -. Questo è un sogno che diventa realtà e non vedo l'ora di giocare in Premier. Questa è una squadra giovane ed entusiasmante e so che, insieme, possiamo trasformarci in qualcosa di speciale per arrivare ai successi che i tifosi meritano". (ANSA).