Rui Patricio si presenta 'posso aiutare la Roma'

ROMA, 23 LUG - "Sono orgoglioso dell'interesse della Roma, tutti sanno la grandezza di questo club e per quali titoli lotta. E' un orgoglio rappresentare questa squadra, sono qui per dare il mio contributo", lo ha detto Rui Patricio in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione dopo lo sbarco nella Capitale. Poi sulla condizione atletica ha aggiunto: "Sono pronto, ma mi alleno da poco con la squadra. Mi sto integrando e sto capendo le metodologie di lavoro. Sento di poter aiutare la Roma". Infine una considerazione su Mourinho: "E' evidente che quando ho accettato era per l'importanza e la dimensione di questo club e perché sapevo dell'allenatore. Sarà un onore difendere questo club". (ANSA).