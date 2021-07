Milan Summer Tour: sfide con Nizza, Valencia e Real

MILANO, 23 LUG - Un fitto calendario estivo per arrivare pronti alla stagione del ritorno in Champions League: il Milan annuncia il programma dell'European Summer Tour. Una serie di amichevoli di alto profilo che vedrà i rossoneri sfidare prima il Nizza sabato 31 luglio alle 20.30 all'Allianz Riviera di Nizza. Poi il 4 agosto allo stadio Mestalla match contro il Valencia con in palio il tradizionale Trofeo Naranja giunto alla 49/a edizione. Quattro giorni più tardi, l'8 agosto, a Klagenfurt (Austria), il Milan affronterà il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Infine il 14 agosto allo stadio 'Nereo Rocco' di Trieste, è programmata l'amichevole con il Panathinaikos, ultimo test prima dell'inizio del campionato, il 23 agosto a Genova contro la Sampdoria. Per i tifosi rossoneri saranno offerti contenuti in esclusiva grazie all'accordo tra Milan e Chiliz che hanno annunciato il $ACM Fan Token European Summer Tour 2021. Il Tour è infatti promosso dal $ACM Fan Token, il token officiale del Milan che permette a tutti i tifosi nel mondo di essere parte attiva delle decisioni del Club attraverso l'app Socios. (ANSA).