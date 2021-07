Tokyo: N.Zelanda-Usa; fischia Frappart con italiana Nicolosi

ROMA, 23 LUG - Terna al femminile e tanta Italia in campo nel match di calcio femminile tra Nuova Zelanda e Stati Uniti del torneo olimpico in programma domani alle Olimpiadi di Tokyo che partono ufficialmente oggi con la cerimonia di inauguraione (ore 13 italiane). A dirigere l'incontro sarà la francese Stephanie Frappart coadiuvata dall'italiana Manuela Nicolosi, arbitro internazionale legato alla federazione calcistica francese. Al Var ci sarà poi Marco Guida impegnato ieri sempre al Var di Brasile e Germania, vaida per il girone D del torneo maschile. (ANSA).