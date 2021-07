Egonu, 'Obiettivo chiaro, possiamo solo divertirci'

TOKYO, 23 LUG - "All'esordio ci arriviamo bene, abbiamo spinto per due mesi. Ogni giorno palla e pesi però l'abbiamo vissuta in maniera molto positiva. Non vediamo l'ora che inizi tutto. Ora possiamo solo divertirci". Così la pallavolista azzurra Paola Egonu, a due giorni dall'esordio di domenica dell'Italia contro la Russia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. "Ho la sensazione che tutte noi siamo maturate molto - ha proseguito Egonu- Siamo qui con un obiettivo chiaro in testa, abbiamo lavorato e ci siamo messe a disposizione l'una dell'altra ed è molto bello lavorare così perché lo si fa più facilmente". (ANSA).