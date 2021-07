Tokyo: Bach da atleti rifugiati, 'simbolo spirito olimpico'

TOKYO, 23 LUG - Il presidente del Cio Thomas Bach ha visitato ieri il team olimpico dei rifugiati presso l'Olympic Village Plaza di Tokyo, dove alcuni atleti che compongono la selezione hanno firmato il murale della tregua olimpica inaugurato la settimana scorsa. La squadra del Refugee Olympic Team è composta da 29 atleti che alle Olimpiadi di Tokyo 2020 competeranno in 12 sport. Passeggiando per il villaggio con gli atleti, il presidente del Cio ha dichiarato: "È una bella sensazione incontrare finalmente la squadra dopo tutti gli ostacoli che hanno dovuto superare e sentire il loro vero spirito olimpico, pieno di dinamismo e gioia. Non vediamo l'ora di vederli alla cerimonia di apertura. Sarà un grande segnale su ciò che rappresentano i rifugiati: un arricchimento per la nostra comunità olimpica e per la società in generale". L'Alto Commissario dell'Unhcr Filippo Grandi ha sottolineato: "Come atleti, hanno superato tutti i vincoli che la pandemia ha imposto alla collettività. Come rifugiati, hanno anche dovuto superare molte altre avversità. Quindi, in qualche modo, questa squadra è anche un simbolo della vittoria sulle difficoltà che questi Giochi Olimpici rappresentano". (ANSA).