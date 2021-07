Covid: Nfl ai giocatori, senza stipendio per focolai da No Vax

ROMA, 22 LUG - La Nfl lancia il suo piano per contrastare i giocatori No Vax e salvaguardare lo spettacolo del football americano, nonché il suo business. La lega statunitense ha avvertito le squadre che nella prossima stagione, al via a settembre, tutte le partite dovranno essere disputate nell'arco delle diciotto settimane di calendario, con eccezioni solo su richiesta dalle autorità governative, degli esperti medici, o a discrezione del Commissioner. Se non ci sarà modo di recuperare match saltati per eventuali focolai di Covid fra atleti non vaccinati, oltre a subire la sconfitta a tavolino la squadra interessata dovrà coprire le perdite di quella avversaria e i suoi giocatori non riceveranno lo stipendio settimanale, come si legge nel memo inviato dalla Nfl alle società. "Sappiamo che i vaccini sono sicuri ed efficaci e rappresentano il passo migliore che ciascuno può fare per difendersi dal coronavirus. I vaccini continuano a garantire una forte immunità contro le varianti, inclusa la delta", spiega la Nfl nel documento, in cui si precisa che al momento più del 75% dei giocatori hanno iniziato il processo di vaccinazione e oltre metà dei club ha vaccinato più dell'80% dei suoi atleti. Per quanto riguarda il protocollo di gestione dei contagi, si precisa che se una persona vaccinata risulta positiva ed è asintomatica, sarà isolata e potrà tornare a disposizione dopo due tamponi negativi ad almeno 24 ore di distanza, per poi essere testata ogni due settimane. I contatti stretti non vaccinati dovranno stare in isolamento cinque giorni. (ANSA).