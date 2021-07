Napoli: amichevole il 4 agosto con Wisla Cracovia

NAPOLI, 22 LUG - Il Napoli ha fissato un'altra amichevole precampionato che lo vedrà impegnati il 4 agosto alle 18 contro il Wisla Cracovia al Henryk Reyman Stadium di Cracovia. Il club azzurro sarà in campo nel match organizzato per celebrare il 115/o anniversario della fondazione del club polacco. Dopo il 12-0 contro il Bassa Anaunia, quindi, il precampionato del Napoli di Maurizio Spalletti prosegue sabato alle 17.30 contro la Pro Vercelli, squadra di Legapro, poi il 31 agosto contro il Bayern Monaco in Germania e poi il match in Polonia. Il giorno dopo, il 5 agosto, il Napoli si trasferisce a Castel di Sangro (L'Aquila) per la seconda parte del ritiro precampionato. (ANSA).