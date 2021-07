Tokyo: emoji Biles su Twitter, una capra con la medaglia

TOKYO, 22 LUG - La campionessa statunitense di ginnasta Simone Biles è la prima sportiva ad avere la sua emoji su Twitter, ha fatto sapere il social network. L'emoji (un pittogramma usato sui social network e sui cellulari) rappresenta una capra che indossa un body, con una medaglia d'oro al collo, un richiamo al titolo di miglior ginnasta della storia (Greatest of all time, GOAT, ovvero capra in inglese), che lei ha fatto suo con una buona dose di ironia. La stessa Biles ha iniziato a gareggiare con un body adornato con una testa di capra con lustrini al fine, dice, di suscitare l'interesse dei più piccoli per la ginnastica. "Spero che i bambini che guardano non si vergognino più di essere bravi in ;;qualcosa", ha spiegato di recente in un'intervista. Sempre via social, Biles ieri era intervenuta in difesa della collega Vanessa Ferrari, alla quale era stato erroneamente attribuito un commento a sfondo razzista, risalente al 2013, che le aveva procurato diversi attacchi in rete. (ANSA).