Tokyo: Sacchetti, 'fare i Giochi vale più di un Europeo'

TOKYO, 22 LUG - "L'Italia di calcio ha vinto l'Europeo e siamo tutti contenti, abbiamo festeggiato. Noi abbiamo tagliato il traguardo olimpico, non abbiamo vinto ancora nessuna medaglia ma questa qualificazione è più importante di tante medaglie. Io da giocatore avevo vinto medaglie agli Europei ma quando aver giocato l'Olimpiade di Mosca per me è valso molto di più". Così il ct dell'Italbasket Meo Sacchetti, alla Saitama Super Arena al termine dell'allenamento degli Azzurri in vista dell'esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020 domenica 25 luglio contro la Germania. (ANSA).