Gallinari,Belinelli-Datome?Spiace,a Tokyo per vivere sogno

TOKYO, 22 LUG - "Io sono qui per vivere il mio sogno. Con Belinelli e Datome siamo compagni da quando eravamo giovani. Spiace non vederli qui, questo era il nostro obiettivo da dieci anni ma se non sono venuti avevano motivi seri. Spiace non vivere l'Olimpiade con loro per tutto quello che avevamo sognato negli anni e capisco quello che stanno passando psicologicamente per non essere qui". Lo dice Danilo Gallinari, alla vigilia dell'apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 che vedrà poi l'Italbasket esordire contro la Germania domenica. Il riferimento è al forfait degli altri due big azzurri, prima del preolimpico poi vinto dagli azzurri in Serbia. (ANSA).