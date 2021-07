Tokyo: a Casa Italia in mostra i 'Giochi del silenzio'

TOKYO, 22 LUG - Quelle che cominceranno domani, venerdì 23 luglio, "saranno Olimpiadi non ordinarie, in cui il silenzio sarà protagonista con stadi a capienza limitata, scarsa interazione con il pubblico, eventi collaterali ridotti al minimo: scenari inconsueti per i Giochi a cinque cerchi". E' da questa riflessione che nasce l'idea per l'installazione artistica "I giochi del silenzio", promossa da Technogym (azienda italiana leader mondiale nel fitness e nello sport e fornitore ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo) e dal Coni, che sarà inaugurata oggi a Casa Italia. Si tratta di un percorso espositivo multimediale, con foto e video in bianco e nero, in cui "circondati da uno spazio muto - come gli spalti di queste Olimpiadi - sono ritratti sei giovani atleti del team olimpico italiano durante il loro percorso di preparazione sia in palestra sia sul campo di gara". Gli atleti protagonisti dell'installazione sono Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (canottaggio), Edoardo Giorgetti, Margherita Panziera, Simona Quadarella (nuoto) e Caterina Banti (vela). "Non c'è - ha evidenziato il curatore dell'installazione, Davide Rampello - armonia fisica senza armonia spirituale e mentale. Bene fisico, bene mentale, bene spirituale: è questa la più vera espressione di wellness". Nerio Alessandri, presidente e fondatore di Technogym, ha inoltre sottolineato che "il wellness, che Technogym promuove da oltre 30 anni, rappresenta una opportunità sociale per tutti - governi, imprese e cittadini - per costruire un futuro più sostenibile basato sulla salute delle persone. E le Olimpiadi - ha concluso Alessandri - sono una occasione straordinaria per diffondere, attraverso l'esempio dei grandi atleti, la cultura del wellness". (ANSA).