Lega A: in assemblea analisi e impatto riforma format

MILANO, 21 LUG - I club di Serie A hanno iniziato, nel corso dell'assemblea svolta nel pomeriggio, un'analisi sul format del massimo campionato per le prossime stagioni. Alla riunione, che ha visto la partecipazione di tutte le venti società, si è collegato, per un breve saluto, anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina, spiega la Lega Serie A in una nota. Durante l'incontro la società Deloitte ha illustrato i possibili scenari evolutivi e i relativi riflessi sportivi ed economici legati a un'ipotesi di modifica del format della Serie A, temi che saranno approfonditi nel corso delle prossime settimane. (ANSA).